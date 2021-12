Fiumicino, bilancio, Montino: “Proposta di qualità della maggioranza, riduce la TARI a nuove fasce della popolazione”

“La maggioranza ha presentato un emendamento alla delibera sul regolamento della Tari in modo del tutto legittimo, come legittimo è ogni emendamento che si presenta. Noi, come amministrazione l’abbiamo condivisa perché la riteniamo migliorativa rispetto al nostro testo”. Lo dichiara il sindaco Montino a margine della seduta odierna del Consiglio Comunale.

La proposta si incardina in un principio generale

“La proposta si incardina in un principio generale di questo Comune – prosegue -: noi non aumentiamo la Tari da anni. Anni! A differenza di quanto accade in altri comuni, nonostante le difficoltà, nonostante la pandemia, nonostante tutto, noi non aumentiamo la Tari. Anzi, in questo caso diminuisce ulteriormente per alcune fasce della popolazione”.

“La maggioranza ha fatto una proposta selettiva e fortemente di qualità perché rivolta ai cittadini maggiormente in difficoltà che sia difficoltà strutturale o emergenziale riguardo ai licenziamenti degli ultimi mesi, con sconti che arrivano al 50% – sottolinea il Sindaco -. Una proposta che alle fasce già previste per la riduzione della Tari, ne aggiunge altre due: le famiglie monoreddito con redditi bassi e le famiglie monoreddito in cui chi lavorava ha perso il posto”.

“L’opposizione poteva fare una dichiarazione favorevole e approvarla – prosegue -. Francamente la via di mezzo dell’astensione è incomprensibile. Se una proposta del genere l’avesse fatta la minoranza, noi saremmo stati disposti a fare un ragionamento insieme. Qui parliamo di un intervento che interessa circa 2000 persone e credo che sia da apprezzare”.

“Siamo in procinto di passare al nuovo appalto sui rifiuti che avrà un costo superiore – conclude Montino -, ma nonostante questo la Tari non aumenterà: anzi diminuirà per altre fasce di popolazione rispetto a quelle previste finora.

E’ una sfida che poniamo a noi stessi, specialmente sull’area dell’evasione che purtroppo c’è e che continueremo a combattere: dobbiamo pagare tutti per pagare meno. Questo è il punto: più persone saranno in regola con la Tari, meno ognuno dovrà pagarla”.