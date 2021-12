Fiumicino, Montino: “Sono 314 i positivi, obbligo delle mascherine all’aperto fino a fine anno”

“Con 314 positivi, di cui 154 donne e 160 uomini, con un’età media di 35 anni, continua il trend in salita nel numero di contagi da coronavirus nel nostro territorio”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

I numeri dei contagi

“I casi – spiega – riguardano per il 43% Isola sacra e Fiumicino, per il 16% Fregene, per l’8% Passoscuro e per il 7% Parco Leonardo. E’ assolutamente necessario prestare la massima attenzione possibile alla diffusione del virus, anche in vista della nuova variante definita Omicron. Per questo ho deciso, con un’ordinanza in vigore dal 28 novembre scorso fino al 31 di dicembre, di istituire l’obbligo di mascherine anche all’aperto nelle zone del nostro territorio di maggior afflusso di gente. Ricordo anche che, a partire da oggi, i Ministeri della Salute e della Scuola hanno deciso di modificare nuovamente il protocollo di sicurezza da utilizzare in caso di contagio negli istituti scolastici: in caso di un solo positivo in classe, infatti, scatterà immediatamente la quarantena per tutti e di conseguenza partirà la didattica a distanza”.