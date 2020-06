Fornaro, fase 2: “Bene semplificare, ma no a condoni mascherati”

Semplificare le procedure per accelerare la ripresa economica e in particolare quella del settore edilizio è una scelta giusta e condivisibile. Dietro alle semplificazioni normative e burocratiche però non possono nascondersi i tradizionali tentativi di condoni edilizi mascherati e passi indietro nella tutela dell’ambiente e del paesaggio.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro

Una deregolamentazione selvaggia, infatti, produrrebbe effetti devastanti su di un territorio fragile e largamente compromesso, oltre a un arretramento in materia di diritti dei lavoratori e di contrasto alla corruzione. L’annunciato decreto semplificazioni non dovrà essere quindi un pericoloso e antistorico “liberi tutti” sia rispetto alla tutela ambientale sia nel contrasto alle infiltrazioni mafiose negli appalti e subappalti, conclude Fornaro.

