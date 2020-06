Fiumicino, positivo al coronavirus un dipendente di “Indispensa”: l’appello del sindaco

“La Asl RM3 ci ha comunicato che un dipendente del locale “Indispensa”, che si trova accanto al Comune di Fiumicino, è risultato positivo al coronavirus”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Il locale è stato chiuso e lo rimarrà fino a nuove disposizioni della Asl – prosegue il sindaco -. Tutti coloro che lo hanno frequentato a partire dal giorno 22 giugno devono recarsi alla Asl di via Casal Bernocchi ad Acilia per sottoporsi al tampone e rimanere, da subito, in isolamento”.

Avviso del sindaco Montino

“Anche i familiari dei clienti del locale devono rimanere in isolamento fino a quando non avranno il risultato del tampone del familiare interessato – conclude il sindaco -. Chiedo a tutti la massima collaborazione e di seguire scrupolosamente queste indicazioni”.