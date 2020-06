Fornaro, fase 3: “Patto nazionale su sanità e scuola per il futuro del Paese”

Il futuro del Paese deve fondarsi su un nuovo grande patto nazionale su sanità e scuola. Serve un grande piano di investimenti condivisi sia in termini economici sia nel personale a diversi livelli, nella sanità e nella scuola come fattore strategico per uno sviluppo compatibile. La dura esperienza della diffusione del Covid 19 ha insegnato, anche a quelli che in questi anni se ne erano colpevolmente dimenticati, il valore del Servizio Sanitario Nazionale e della scuola.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro

La nuova Italia deve ripartire da una sanità che abbia accanto alla rete ospedaliera una forte medicina territoriale e da una scuola rinnovata e capace di ripartire in sicurezza a settembre.

Articolo 1 CS