Bomboniere: la tendenza del momento sono quelle solidali

. Ci riferiamo alle bomboniere solidali: un’idea originale che sempre più persone scelgono e che gli ospiti apprezzano moltissimo. Sicuramente ne avrete sentito già parlare, ma sapete di cosa si tratta nello specifico? Oggi vediamo cosa sono e perché vale la pena scegliere queste bomboniere anziché quelle classiche che ormai non vanno più di moda.

Bomboniere solidali: cosa sono

Le bomboniere solidali sono quelle che vengono prodotte e vendute dalle organizzazioni benefiche, con il fine di devolvere il ricavato in sostegno delle persone o dei bambini meno fortunati, che necessitano di aiuti concreti. A livello di estetica, troviamo varie tipologie di sacchetti solidali: bomboniere portaconfetti, scatoline romantiche ma anche simpatiche pergamene, semplici ma dal grande impatto. Ciò che le distingue da quelle classiche dunque è il fine, che è quello di fare beneficenza e di fornire un aiuto concreto a chi ne ha davvero bisogno.

Bomboniere solidali: quale associazione scegliere?

Le associazioni che vendono bomboniere solidali sono moltissime, ma se non volete correre rischi vi conviene sceglierne una che sia famosa e che sposi la causa che più vi sta a cuore. In molti optano per Save The Children, per regalare un sorriso ai bambini in Italia e nel mondo che sono meno fortunati e che hanno bisogno di cure e di cibo. Ce ne sono però molte altre e la scelta deve essere vostra: si tratta di una questione del tutto intima e personale. La domanda che vi dovete porre è “Chi desidero aiutare?”.

Quanto costano le bomboniere solidali?

In molti pensano che le bomboniere solidali abbiano dei costi elevati e senza nemmeno informarsi scartano a priori questa idea. In realtà le cose non stanno assolutamente così, anzi spesso e volentieri è proprio il contrario. I sacchetti solidali di Save The Children, per fare un esempio, costano 4,50 euro che è una cifra davvero onesta. Se fate una rapida ricerca online vi renderete subito conto che la maggior parte dei negozi specializzati in matrimoni ha tariffe più alte perché c’è una vera e propria speculazione su questi eventi. Se poi pensate che tutto il ricavato della vendita delle bomboniere solidali viene devoluto in beneficenza, vale proprio la pena investire in questo piuttosto che in porta-confetti normali.

Come ordinare le bomboniere solidali

Al giorno d’oggi ordinare le bomboniere solidali è decisamente semplice, perché la maggior parte delle organizzazioni e delle associazioni benefiche ha un proprio sito web dotato di e-commerce. È dunque sufficiente entrare nel portale, scegliere le bomboniere che si preferiscono e procedere con l’ordine direttamente online. Le tempistiche variano a seconda dell’associazione scelta e del servizio di spedizioni al quale si affida, ma ormai oggigiorno gli ordini vengono recapitati velocemente.

Acquistare delle bomboniere solidali è senz’altro un’ottima idea, non solo perché vanno di moda e sono gradite dagli ospiti ma anche perché permettono di compiere un gesto nobile e generoso.