Bomboniere con Rose Stabilizzate per un regalo speciale

Se vi attende un’occasione speciale, una di quelle che nella vita non capitano tanto spesso, o addirittura non capiteranno mai più, è bene decidere di festeggiarla al meglio! Se il problema che vi si pone è relativo alla scelta di un dono per degli ospiti, potete valutare un’opportunità diversa dal solito, cioè scegliere una bomboniera con Rose Stabilizzate per un regalo davvero speciale!

La bomboniera non è solo un oggetto, bensì ormai si configura come un vero e proprio punto di incontro tra indimenticate usanze del passato e i regali di oggi, spesso moderni, ma dal senso antico, regali che ancora oggi fanno sorridere.

Quali sono le caratteristiche che cercate in una bomboniera?

Certamente che possa essere un qualcosa di originale. Ecco perché la Rosa Stabilizzata si configura come un presente irripetibile: dato che ogni rosa è unica e originale, questo è ciò che viene trasmesso anche quando questo fiore (opportunamente trattato) diventa protagonista di un regalo unico.

Questo fiore è in grado di rappresentare una piccola parte della natura che decidere di tenere per voi: guardarla comunicherà belle sensazioni, e se una rosa stabilizzata è per sempre, anche le emozioni che suscita l’accompagneranno.

Abbiamo chiesto, maggiori informazioni agli esperti di fiori.aluisi.it, uno dei principali siti online che si occupa della vendita di rose stabilizzate.

La Rosa Stabilizzata è il frutto dell’applicazione di tecnologie innovative in grado di permettere a queste composizioni di fiori (che sembrano e sono veri!) di vivere per sempre. Sono ecologiche e naturali al 100%, ma non solo: sono in grado di rendere sempre vivo il vostro messaggio, sia esso di amore o di prestigio.

Il valore simbolico di una Rosa Stabilizzata comunica l’idea di un sentimento che possa durare nel tempo e che accompagni le persone nel corso della vita con la stessa grazia di una rosa.

Le occasioni per regalare una bomboniera con Rose Stabilizzate

Il fiore scelto, e quindi la bomboniera, potrà adattarsi ad ogni occasione e ad ogni tipo di persona:

per una laurea è opportuno pensare ad una bella rosa rossa, che indichi il colore di ciò che state celebrando e la passione che ci avete messo per arrivare a questo importante obiettivo di vita;

è opportuno pensare ad una bella rosa rossa, che indichi il colore di ciò che state celebrando e la passione che ci avete messo per arrivare a questo importante obiettivo di vita; per un matrimonio potete optare per il classico bianco, ma anche spaziare in base al colore che avete scelto di adottare per celebrare il giorno più speciale;

potete optare per il classico bianco, ma anche spaziare in base al colore che avete scelto di adottare per celebrare il giorno più speciale; per un battesimo potete valutate colori classici, oppure anche soffermarvi sull’idea di offrire bomboniere in diverse colorazioni per esprimere la gioia che vi attraversa il cuore;

potete valutate colori classici, oppure anche soffermarvi sull’idea di offrire bomboniere in diverse colorazioni per esprimere la gioia che vi attraversa il cuore; per un regalo in abito lavorativo, scegliete una bella tonalità neutra che possa comunicare professionalità e buon gusto.

Il colore è una scelta importante: le Rose Stabilizzate sono disponibili in tante colorazioni, il che le rende adattabili e perfette davvero per ogni genere di bomboniera. Un’idea sui prezzi? Una piccola composizione adatta ad un regalo si aggira sui 10 euro circa, ma li spenderete per un oggetto che parla direttamente agli occhi ed al cuore di chi lo riceverà.

Perché scegliere le rose stabilizzate per la propria bomboniera

La scelta delle bomboniere per un particolare festeggiamento non è semplice: nei negozi, trai professionisti e sul web ci sono davvero molte proposte da valutare. Questa valutazione deve necessariamente tenere conto di:

budget, da valutare con cura

colori, da scegliere col cuore

messaggio, per rendere il vostro evento indimenticabile

tipologia di ospiti, per mostrare che avete a cuore la loro felicità oltre alla vostra, e che state condividendo un momento speciale

Tra i vari motivi che vi portano ad osservare con particolare interesse una bomboniera composta da una Rosa Stabilizzata il principale resta che ne si rimane affascinati, e ciò si traduce in un regalo molto apprezzato. Inoltre, l’importanza di un regalo che possa durare nel tempo, accompagnando le persone negli anni a venire senza necessitare di cure speciali: non farete sentire in colpa nessuno nel caso in cui non sia dotato di pollice verde!

Una bomboniera con una Rosa Stabilizzata è inseribile in qualsiasi contesto, e non può che innalzare il livello dello stile della stanza in cui verrà collocata: anche un bagno, oppure un ufficio, una scrivania, una libreria.

È un oggetto unico da ammirare in ogni luogo, quindi il vostro regalo andrà ad impreziosire senza appesantire, cosa che spesso accade con le bomboniere classiche. Una rosa che possa stabilizzare nel tempo quei sentimenti che vivono di attimi può davvero essere una bella soluzione per una bomboniera unica.