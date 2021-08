Bomboniere solidali Save the Children: quali scegliere?

Le bomboniere solidali rappresentano ormai un vero e proprio trend: sono sempre di più coloro che le scelgono per festeggiare ricorrenze importanti come matrimoni, battesimi, cresime ma anche lauree, anniversari e via dicendo. Apprezzate per il grande valore simbolico che hanno e perché consentono di fare del bene fornendo un aiuto concreto ai bambini meno fortunati, le bomboniere solidali di Save The Children sono senza dubbio un’ottima opzione per qualsiasi evento.

Per chi non lo sapesse, la particolarità di tali bomboniere è che il ricavato della loro vendita viene completamente utilizzato dall’organizzazione no profit per finanziare progetti umanitari o comunque fornire un aiuto concreto a bambini e famiglie che ne hanno realmente bisogno. È possibile scegliere però tra varie tipologie di bomboniere solidali e proprio per questo vi diamo oggi alcuni consigli per trovare quelle perfette per voi.

# Portaconfetti solidali: un classico perfetto in ogni occasione

Se volete rimanere sul tradizionale, i portaconfetti solidali di Save the Children sono sicuramente una soluzione perfetta perché molto carini e versatili, ideali per qualsiasi ricorrenza. Sul sito ufficiale, alla pagina https://regalisolidali.savethechildren.it/bomboniere/portaconfetti/, potete trovare differenti topologie di portaconfetti: dalle varie scatoline con nastrini e bombi colorati ai sacchettini in lino con cordoncino, eleganti e raffinati. Per chi cerca una bomboniera davvero speciale, ci sono poi le scatoline impreziosite da un cuore di ceramica dipinto a mano: personalizzabili come le altre e perfette per il matrimonio!

# Pergamene solidali: originali e perfette per laurea o anniversario

Sul portale di Save the Children è possibile acquistare anche le pergamene solidali: bomboniere sicuramente più originali e particolari rispetto ai classici portaconfetti. Anche queste potenzialmente sono perfette in tutte le occasioni, ma vengono scelte principalmente da coloro che intendono festeggiare l’anniversario di matrimonio oppure fare un dono agli invitati in occasione della propria laurea. Il loro formato, semplice ma decisamente carino da vedere grazie al nastrino di vari colori, rende queste bomboniere pratiche e al tempo stesso molto originali, sicuramente da prendere in considerazione.

# Cartoline solidali: perfette in tutte le occasioni

Anche le cartoline solidali di Save the Children possono essere donate come bomboniere in qualsiasi occasione perché sono versatili e molto carine nella loro semplicità. Perfette per il matrimonio, la Comunione, la Cresima ma anche la laurea o l’anniversario, si possono scegliere a seconda della causa che si intende sostenere e nel sito web se ne trovano di diverse. Gli invitati riceveranno una cartolina molto simpatica, personalizzata, con all’interno un certificato attestante la donazione effettuata in favore dei bambini meno fortunati in Italia e nel mondo. Un piccolo gesto che però fa una grandissima differenza per coloro che ne hanno realmente bisogno.

Non solo bomboniere: sul sito di Save the Children trovi tutto per il tuo evento solidale!

Va precisato che sul sito di Save the Children non si possono acquistare solamente varie tipologie di bomboniere solidali, ma molto altro per fare del bene e fornire un aiuto concreto ai bambini meno fortunati. Dalla lista nozze ai gadget ecologici, dalle partecipazioni solidali ai regali veri e propri, c’è l’imbarazzo della scelta.