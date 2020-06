Fornaro, fase 3: “Serve riforma del fisco, non misure spot”

La leva fiscale della riduzione IVA può essere utile per sostenere selettivamente la domanda in alcuni comparti produttivi, ma l’Italia ha bisogno di una riforma organica del fisco. Una riforma del fisco che riparta dal principio costituzionale della progressività, abbandonando la stagione dei bonus a favore di un intervento organico che tuteli i redditi medio bassi in una prospettiva di una maggiore giustizia sociale.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro

Bisogna, inoltre, rilanciare con forza la fedeltà fiscale come strumento per avere più risorse disponibili per il rilancio dell’economia, il passaggio alla riconversione ecologica della nostra società e la lotta alle diseguaglianze economiche.

Articolo1 CS