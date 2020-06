Brasile: una domanda scomoda ma legittima

In Brasile si contagiano per il Covid decine di migliaia di persone ogni giorno e migliaia ne muoiono. Il bilancio è catastrofico e soprattutto la strage non ha sinora raggiunto alcun freno o limite. Poveri sfruttati nelle favelas indigeni espropriati nell’Amazzonia muoiono come mosche. Responsabile del massacro è il presidente fascista e razzista del Brasile Jair Bolsonaro.

Strage di razza e di classe

Come il suo grande protettore Donald Trump egli, nel nome degli affari, ha negato o contrastato ogni misura di contenimento della pandemia e ha così esposto al contagio e alla morte tutta la parte piu povera, debole e oppressa del suo popolo. Come e più di Trump Bolsonaro ha trasformato la pandemia Covid in una strage di razza e di classe.

Quanti brasiliani delle classi oppresse, quanti indigeni oggi sarebbero vivi se nel 2018 l’attentato contro il criminale di massa Jair Bolsonaro non fosse fallito? Domanda dura, scomoda, ma perfettamente legittima.

Giorgio Cremaschi portavoce nazionale Potere al Popolo