Mollame: “Cannabis light: è ora di superare le vecchie barriere ideologiche”

Il Senatore Francesco Mollame si inserisce nel dibattito sulla legalizzazione della cannabis light alimentato dalla presentazione di alcuni emendamenti sul tema al Decreto Rilancio, all’esame della Commissione Bilancio della Camera, e dalla trasmissione di una lettera, cofirmata da 100 parlamentari, indirizzata al Presidente Conte e ai Ministri competenti al fine di portare sul tavolo degli Stati generali per l’economia la tematica relativa alla regolamentazione della produzione, vendita e consumo di cannabis light.

Le parole di Mollame

“Assisto con soddisfazione alla riapertura del dibattito politico e istituzionale sulla legalizzazione della cannabis light. Va in questa direzione l’emendamento dei colleghi della Camera Sodano e Gallinella che propongono di legalizzare la produzione, la vendita e il consumo della cannabis light con THC entro lo 0,5%, ponendo così finalmente le condizioni per uno sviluppo virtuoso di un settore con grandissimo potenziale e fortemente radicato nel comporto agricolo italiano.

“Dopo essere arrivati vicinissimi al raggiungimento dell’obiettivo con l’approvazione, durante l’esame della Legge di Bilancio, di un subemendamento a mia prima firma -poi espunto dal testo trasmesso in Aula- ed aver perorato la causa con un’interrogazione, mi auguro che possa essere questa finalmente la circostanza giusta per portare chiarezza in un settore che interessa un comparto agricolo in forte crescita e tutta la filiera produttiva e di distribuzione.

Durante il periodo del lock-down il comparto ha registrato fatturati da record, con un aumento di oltre tre volte del volume delle vendite, nonostante sia costretto ad agire nella totale incertezza normativa. L’approvazione dell’emendamento porrebbe le basi per creare un nuovo e virtuoso settore economico, che, da un lato, consentirebbe di rilanciare la filiera agricola, realizzando un notevole indotto occupazionale, e dall’altro produrrebbe ingenti effetti positivi per le casse dello Stato in termini di nuovo gettito fiscale, risorse preziose per il Rilancio del Paese in questo momento di grave difficoltà.”