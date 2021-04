Fratoianni: “Continua la crociata ideologica della destra contro la cannabis”

Così Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Continua la crociata ideologica della #destra contro la #cannabis, dimostrando ancora una volta di non avere la benché minima idea di cosa stiano parlando.

Secondo il tuttologo #Salvini “ogni droga è morte, nessun regalo agli spacciatori”. Il solito minestrone per non dire nulla.

Perché, vedete, le cose sono un po’ più complesse di così. Il caffè è una droga, la Tachipirina è una droga, l’alcol è una droga, il tabacco è una droga. E così tantissime sostanze legali che usiamo ogni giorno. Ognuna di esse ha effetti e caratteristiche differenti, per questo è inutile e dannoso generalizzare.