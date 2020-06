Covid-19: le linee guida per gli RSPP

Le responsabilità e i compiti dell’RSPP sono molteplici, ma che ruolo ricopre la figura dell’ RSPP in questo periodo contraddistinto dal Covid-19, nel quale è assolutamente necessario adottare delle misure preventive e protettive speciali?

L’RSPP è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che viene nominato nelle aziende dal datore di lavoro stesso e corrisponde alla persona che è in possesso dei requisiti e delle capacità necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

È in grado di individuare e analizzare i fattori di rischio e di elaborare e proporre al datore di lavoro delle misure preventive e protettive per garantire la sicurezza dei lavoratori. Oltre a questo, si occupa di proporre programmi di formazione e informazione dedicati ai lavoratori sui rischi a cui possono andare incontro in base alla tipologia di lavoro che svolgono e, in particolare, sulle misure di prevenzione da adottare per prevenire rischi e limitare danni.

In quest’ultimo periodo, per poter affrontare, nella maggior sicurezza possibile, il rischio correlato alla malattia Covid-19 nei luoghi di lavoro, si è reso necessario applicare un protocollo di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus, da adottare nei diversi ambienti di lavoro.

Il datore di lavoro, coadiuvato dall’RSPP, ha la responsabilità di far rispettare il protocollo nella propria azienda.

Tale protocollo riguarda tutti gli aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro: dalla formazione dei lavoratori, alle modalità di ingressi e di uscita degli stessi, all’attuazione delle misure preventive, alla distribuzione dei dispositivi di protezione e alle pulizie e le operazioni di sanificazione, ecc.

Ecco le linee guida fondamentali che datore di lavoro e RSPP devono seguire scrupolosamente:

informare tutti i lavoratori circa le misure da adottare, anche grazie all’utilizzo di mail o poster informativi posti in luoghi ben visibili, fornire istruzioni chiare e pratiche sui rischi reali, indicare i corretti comportamenti da tenere e placare allarmismi inutili fornendo informazioni veritiere (ad esempio attraverso la distribuzione delle informative messe a disposizione dal ministero della salute)

fornire i dispositivi di protezione e prevenzione necessari durante lo svolgimento del lavoro

Infine, nel caso in cui si abbia il sospetto che un dipendente abbia contratto il coronavirus:

occorrerà allontanarlo immediatamente dagli altri colleghi, isolandolo in una zona identificata a tale scopo; chiamare subito i soccorsi esterni senza far intervenire gli addetti al primo soccorso aziendali, per evitare ulteriori contagi

