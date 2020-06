Cascina (PI), arrestati due uomini per detenzione e spaccio

A Cascina (PI), nella trascorsa giornata, i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto della droga ed all’applicazione delle misure restrittive disposte dall’Autorità Giudiziaria, hanno tratto in arresto un 47enne ed 26enne.

Marijuana e contanti

Più nel dettaglio, i militari operanti hanno localizzato e fermato il primo uomo, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pisa in ordine al reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso del controllo, si riscontrava la presenza in casa del secondo uomo che, sorpreso in possesso di 25 grammi di marijuana, una bilancina di precisione e la somma di quasi 500 euro, veniva arrestato in flagranza di reato per lo stesso reato.

Il primo uomo veniva tradotto presso la casa Circondariale di Pisa, mentre il secondo veniva posto ai domiciliari e sarà giudicato stamane con rito direttissimo.

Carabinieri CS