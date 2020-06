Fornaro, si riparta dalla fedeltà fiscale e non dai condoni

La ripartenza e l’uscita dalla crisi devono fondarsi su un rinnovato patto di fedeltà fiscale tra cittadini e stato e non certo sull’ennesimo condono. Non si riparte con strumenti vecchi e iniqui come i condoni, che si fatica a comprendere come siano potuti coerentemente entrare nel novero delle proposte presentate dal gruppo di lavoro di Colao. L’Italia può uscire da questa crisi soltanto se saprà guardare avanti premiando a tutti i livelli i comportamenti virtuosi in un rinnovato patto di solidarietà nazionale e non certo con un regalo ai furbetti del condono.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Articolo 1 CS