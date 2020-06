Potere al Popolo: basta morti sul lavoro!

Stamattina a Lecce lo Sportello Popolare del Lavoro Lecce con la Casa del Popolo Silvia Picci Lecce insieme al #Movimento #NOTAP, sono stati in presidio sotto la sede dell’#Ispettorato del #Lavoro di Lecce per denunciare le troppe #morti #bianche che ancora si verificano in Italia e chiedere che la #salute e la #sicurezza dei lavoratori vengano prima dei profitti e delle grandi opere inutili.

La vicenda di #Simone #Martena, operaio morto lo scorso 27 maggio schiacciato da un mezzo cingolato mentre era a lavoro sul cantiere #SNAM a Pisignano, è solo una delle 216 storie di morte che riguardano lavoratori che hanno perso la vita sul lavoro dall’inizio dell’anno. Nei primi 4 giorni di giugno le vittime sono state 14. Altri 355 lavoratori sono morti a causa del coronavirus, un conto ancora parziale.

Tante le telefonate giunte al nostro Sportello da parte dei lavoratori in questi mesi, che denunciavano la poca sicurezza e la scarsa tutela sui luoghi di lavoro in un periodo in cui la #salute #pubblica era al centro di tutti i dibattiti. Spesso in totale assenza di #rappresentanza #sindacale, proprio come avviene nel cantiere TAP/SNAM.

In un Paese che ha smarrito il senso del primo articolo fondante la sua Costituzione, è necessario rimettere al centro il lavoro, attraverso la #stabilità #contrattuale, la #formazione e un #controllo puntuale sui luoghi di lavoro.