Fornaro, no a vecchie ricette neoliberiste, sì equità e ambiente

Il Presidente Conte ha tracciato la strada, certamente non facile e irta di difficoltà, per affrontare e superare la peggior crisi economica della nostra storia recente. Il Governo deve ascoltare tutti e poi mettere in campo una serie di interventi strategici che inevitabilmente dovranno provare ad affrontare anche i nodi strutturali della nostra economia. Deve essere, però, chiaro fin da ora che saranno necessarie scelte radicalmente alternative a chi crede che la soluzione dei problemi italiani passi per un ulteriore compressione dei diritti dei lavoratori e per un arretramento nelle politiche di tutela dell’ambiente.

Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro.

Il bivio non è, come furbescamente sta disegnando qualcuno, tra cultura dell’impresa e assistenzialismo, ma, al contrario, tra chi vuole innovare per costruire un futuro più giusto e ambientalmente migliore e chi, invece, vuole semplicemente riportare indietro le lancette del tempo nel campo dei diritti sociali e ambientali, prosegue Fornaro. L’Italia uscirà più forte da questa crisi se saprà guardare avanti con visione e coraggio nel segno dell’equità e dell’ambiente e non certo guidando con il freno a mano tirato delle vecchie ricette neoliberiste e lo sguardo nello specchietto retrovisore, conclude il capogruppo di LeU.

Articolo 1 CS