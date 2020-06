Firenze: il 2 giugno Palazzo Vecchio, museo Novecento e museo Bardini riaprono al pubblico

I musei civici fiorentini aprono di nuovo al pubblico dopo il lockdown. Si parte con tre musei, nei giorni di sabato, domenica e lunedì.

Palazzo Vecchio, Museo Stefano Bardini e Museo Novecento accolgono nuovamente i visitatori nei giorni di sabato, domenica e lunedì, a partire da sabato 6 giugno con orario 15.00-20.00. Per la Festa della Repubblica, martedì 2 giugno, è previsto un giorno di preview straordinaria sempre dalle 15.00 alle 20.00 nei tre musei coinvolti.

Per quanto riguarda Palazzo Vecchio saranno visitabili i Quartieri Monumentali e la mostra “Gli Arazzi Medicei” nella Sala dei Duecento, mentre per adesso saranno esclusi dal percorso museale il Camminamento di Ronda, la Torre di Arnolfo e gli scavi archeologici.

Al Museo Novecento saranno visitabili sia la Collezione Permanente che tutte le mostre temporanee dedicate a Allan Kaprow, Fabio Mauri, Elena Mazzi, Emanuele Becheri e Michele De Lucchi.

Al Museo Stefano Bardini inaugura anche la mostra dedicata a Kevin Francis Gray, curata da Antonella Nesi e dedicata all’artista di origini irlandesi, promossa dal Comune di Firenze e organizzata da MUS.E in collaborazione con Eduardo Secci Contemporary e grazie al supporto di Moaconcept. Il profondo legame che sussiste tra le sculture di Kevin Francis Gray e il territorio toscano è testimoniato dai lunghi anni di collaborazione tra l’artista e gli studi di lavorazione dei marmi di Pietrasanta. Nelle sale del Museo saranno allestiti oltre venti lavori realizzati con diversi tipi di marmo: statuario, di Carrara, bardiglio, marquina oltre ad un’opera in bronzo.

Gli ingressi saranno contingentati a seconda del percorso museale

Per l’accesso è necessario provvedere all’acquisto dei biglietti on line, con prenotazione obbligatoria sul portale della biglietteria a partire da domenica 31 maggio. La prenotazione online è obbligatoria anche per chi ha diritto a riduzioni o entrata gratuita e per i piccoli gruppi accompagnati da guide turistiche.

Resta valida la Card del fiorentino (10 euro con validità un anno) ma anche con questa serve la prenotazione online: maggiori informazioni qui.

Per accogliere nel modo migliore i visitatori all’interno di ogni museo sarà presente all’inizio del percorso un mediatore culturale MUS.E a disposizione del pubblico per una presentazione di alta qualità come introduzione alla visita del museo, in forma totalmente gratuita.