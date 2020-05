Uber Eats: anche a Torino l’esposto contro il caporalato sui rider

La notizia è pesante, ma non arriva certo inaspettata: il Tribunale di Milano ha commissariato Uber Italy, la filiale italiana del gruppo americano, per le ripetute pratiche di caporalato messe in atto. I fattorini venivano reclutati sfruttando la loro situazione di emarginazione sociale, perché avere un lavoro, anche se molto sottopagato e privo di diritti, era l’unico modo per avere o mantenere il permesso di soggiorno.

Un vero e proprio sistema di caporalato, del tutto analogo a quello che avviene nelle nostre campagne da nord a sud: paghe infime, orari indeterminati, carichi di lavoro enormi, ricatti messi in atto da chi può scegliere giorno per giorno a chi “concedere” la giornata di lavoro, violenze e minacce per chi osa ribellarsi.

Società satellite

Un sistema che non riguarda solo Uber Italy, ma che si avvale di società satellite che svolgevano una attività che ora è indagata per intermediazione illegale di manodopera. Per andare ad intercettare e colpire anche tutte queste società satellite, ieri a Torino un gruppo di avvocati che da anni cerca di tutelare i rider, ha presentato un esposto contro pratiche analoghe.

“Abbiamo presentato un esposto che non riguarda solo il caporalato, ma anche le ipotesi di reato relative alla tutela dell’integrità fisica e morale dei lavoratori; con la possibile responsabilità sia da parte di Uber sia, in concorso, di imprese satellite”, così dicono gli avvocati Bonetto, Druetta, Vitale e Martinelli che hanno presentato l’esposto al Tribunale di Torino.

Basta sfruttamento!

Vogliamo diritti per tutti i/le rider!

