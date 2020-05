Fornaro, giusta priorità lotta a disuguaglianze, no taglio tasse

Il Governatore di Bankitalia ha meritoriamente indicato come la crisi determinata dal Covid19, senza interventi correttivi, possa accrescere in maniera inaccettabile la diseguaglianza e il livello di povertà in Italia.

L’azione del Governo, dell’Europa e di quelle che una volta erano chiamate le forze sane della nazione, deve quindi orientarsi prioritariamente verso interventi strutturali per porre un freno a questa ingiustizia sociale, che porta con sé anche una deleteria contrazione della domanda interna.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Per la sua coesione sociale e per il suo sviluppo economico, l’Italia ha bisogno di investire risorse, comprese quelle in arrivo dall’Europa, in un piano straordinario di lotta alle diseguaglianze e alle povertà e non certo nel taglio generalizzato delle tasse.

Abbiamo bisogno di costruire, presto e bene, un nuovo modello di sviluppo, sostenibile, più equo e più giusto, facendo tesoro, tutti, degli errori e delle illusioni del recente passato”.

Articolo 1 CS