Minacce sul web: il Codacons replica al giornalista Paolo Gianlorenzo

Il giornalista Paolo Gianlorenzo, dopo la batosta presa sia dinanzi al Tar del Lazio che dalla Questura di Viterbo, tenta una disperata difesa ma incappa in un grossolano errore, che potrebbe valergli la radiazione dall’Albo dei giornalisti.

SPACCIA PER SENTENZA UN RICORSO D’APPELLO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI STATO. SUBITO RADIAZIONE DALL’ALBO

In base a quanto appreso dal Codacons, infatti, il giornalista starebbe diffondendo alle testate un ricorso d’appello presentato dall’Avvocatura dinanzi al Consiglio di Stato, spacciandolo per una sentenza dei giudici in suo favore.

Peccato che un ricorso non equivalga certo ad una sentenza, e fino alla decisione del Consiglio di Stato resta valida sia la decisione del Tar, sia l’ammonizione della Questura.

SARA’ DENUNCIATO PER TENTATA TRUFFA E DIFFUSIONE DI NOTIZIE FALSE

Ora sarà inevitabile chiedere nei confronti di Gianlorenzo la radiazione dall’albo dei giornalisti, e contro di lui sarà presentato un esposto per tentata truffa e diffusione di notizie false.

Codacons CS