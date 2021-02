Pil: segnali negativi per quanto riguarda la crescita nel 2021

I dati sul Pil del IV trimestre diffusi oggi dall’Istat si confermano per il Codacons disastrosi, e dimostrano come le misure anti-Covid scattate lo scorso novembre abbiano avuto un effetto depressivo sui conti economici.

“L’economia italiana, dopo il rimbalzo tecnico del terzo trimestre, torna in fase di forte emergenza, con il Pil che nell’ultimo trimestre scende del -6,6% su base annua – afferma il presidente Carlo Rienzi – Archiviato il 2020, ora occorre focalizzarsi sul nuovo anno, che purtroppo è partito malissimo: l’arrivo del vaccino anti-Covid non ha avuto gli effetti sperati, i consumi rimangono al palo, la fiducia dei consumatori scende e commercio e industria soffrono gli effetti di limiti e divieti imposti dal Governo”.

“In tale contesto, una crescita del Pil del +6% nel 2021 appare utopia allo stato puro, e temiamo che di questo passo i numeri dell’economia non potranno nemmeno avvicinarsi alle rosee previsioni di crescita” – conclude Rienzi.