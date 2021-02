Il Covid rivoluziona il paniere Istat 2021

L’emergenza Covid rivoluziona il paniere Istat e il calcolo del tasso di inflazione. Lo afferma il Codacons, commentando positivamente le modifiche decise dall’Istat sul paniere 2021.

Per la prima volta il Codacons condivide anche le modifiche dei pesi all’interno del paniere decisa dall’Istat.

“L’Istat ha accolto la nostra richiesta è ha incrementato il peso per le voci alimentari, abitazione e sanità, comparti che, a causa della pandemia, incidono in modo sempre maggiore sui bilanci delle famiglie – aggiunge Rienzi – La nuova struttura di ponderazione del paniere potrà così garantire un calcolo più accurato del tasso di inflazione, e risente in modo evidente dell’emergenza Covid in atto”.