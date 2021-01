Minori, sociale e rete. Chi li tutela?

Se dalle indagini del Garante per la privacy emergeranno illeciti o irregolarità, nei confronti dei social newtork dovranno essere elevate maxi-sanzioni. A chiederlo il Codacons, che appoggia l’istruttoria avviata in tema di minori sui social.

“Da subito avevamo evidenziato come non fosse sufficiente puntare il mirino solo su Tik Tok, e servisse indagare sugli altri social molto utilizzati dai giovanissimi, che possono avere effetti devastanti sulla psiche e sullo sviluppo dei minori – afferma il presidente Carlo Rienzi – Vanno chiarite le responsabilità dei social network, e capire se vi siano state carenze od omissioni sul fronte del controllo e delle verifiche circa l’età degli iscritti”.

“Chiediamo però al Garante di attivarsi non solo contro le piattaforme, ma anche contro gli influencer che ne fanno uso, e che non solo lanciano messaggi sbagliati ai minori, ma spesso pubblicano foto di bambini e addirittura ecografie e immagini di feti, in totale spregio delle norme nazionali e internazionali a tutela della privacy dei minori” – conclude Rienzi.