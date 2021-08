Fiumicino, giunta: “Solidarietà al sindaco e alla senatrice Cirinnà per gli insulti ricevuti sui social”

“Esprimiamo la nostra solidarietà al sindaco Montino e alla moglie, la senatrice Monica Cirinnà, che in queste ore sono oggetto di infamie e insinuazioni di bassissima lega per avere fatto quello che ogni cittadino onesto dovrebbe fare: chiamare i carabinieri dopo il ritrovamento di denaro non proprio”: Lo dichiarano le assessore e gli assessori della Giunta del Comune di Fiumicino.

È incredibile come ci si ritrovi costretti a dare spiegazioni

“È incredibile come ci si ritrovi costretti a dare spiegazioni per essere stati onesti e trasparenti – proseguono – ed essersi messi immediatamente in contatto con le autorità competenti. Affidare commenti inappropriati e insulti ad un legale è la cosa giusta da fare: ognuno si prenda la responsabilità di quello che dice, pubblicamente, diffondendo falsità e mistificazioni”.

“Questo Paese è precipitato in un clima di odio e perenne scontro davvero preoccupante e insopportabile – concludono – debitamente alimentato da chi ha scambiato la politica per un’arena con i leoni e il dibattito pubblico per un tiro al piccione. Vergognoso”.