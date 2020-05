Di Ascenzo: “Fase 2: rischio truffe su sanificazione. Creiamo rete con aziende serie”

Il presidente della Codacons, l’avv. Gianluca Di Ascenzo durante la trasmissione di Res Publica su Radio Cusano Tv Italia ha parlato delle possibili truffe sulla sanificazione.

Le parole di Gianluca Di Ascenzo

“I costi di una sanificazione variano da 1,50 ai 25 euro al metro cubo. Il timore è che per la necessità di adeguarsi alle misure di sicurezza, anche per ristabilire un rapporto di fiducia con i consumatori, qualcuno potrebbe essere portato a rivolgersi a ditte che non hanno esperienza e quindi affidarsi a chi offre un servizio che non è a norma. Sappiamo che il mercato è diventato molto ‘variegato’. Stiamo chiedendo di segnalarci se ci sono delle speculazioni in atto.

“Stiamo cercando di invitare le aziende di sanificazione serie ad informarci e a metterle in rete – continua Di Ascenzo – in modo tale da poter collaborare con gli esercizi commerciali e con le imprese ed evitare che queste speculazioni possano trovare terreno fertile”.