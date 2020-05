I Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno denunciato a piede libero un cittadino polacco di 61 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, con le accuse di minaccia, ricettazione e porto abusivo di arma atta ad offendere.

I fatti

Un passante, mentre camminava in piazza Borgoncini Duca, era stato appena minacciato dall’uomo che brandiva un coltello in mano. L’uomo, un 50enne originario di Napoli, ha immediatamente segnalato l’accaduto al “N.U.E. 112” e in breve tempo, i Carabinieri sono arrivati sul posto trovando il 61enne poco lontano.

Nelle sue tasche i militari hanno rinvenuto due coltelli – lunghi rispettivamente 32 e 35 cm – che sono stati sequestrati. Nel corso della perquisizione, inoltre, nel portafogli del senza fissa dimora i Carabinieri hanno trovato i documenti di identità di un cittadino tedesco, dei quali non ha saputo giustificare il possesso.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il cittadino polacco deferito all’Autorità Giudiziaria.