Fornaro, Fase 2 non sia un pericoloso liberi tutti

La fase 2 non può essere interpretata a tutti i livelli come una sorta di liberi tutti perché non va mai dimenticato che siamo ancora in emergenza sanitaria. L’accordo tra Governo e Regioni è importante perché indica la strada da seguire nelle prossime settimane: progressività, regole e comportamenti da rispettare e controlli sull’andamento del Covid19 nei diversi territori.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Con unità istituzionale e comportamenti corretti da parte di tutti, nessuno escluso, possiamo vincere anche la sfida della ripartenza.

Articolo 1 CS