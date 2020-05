Potere al Popolo contro il prestito alla FCA garantito dallo stato italiano

È di questi giorni la notizia che FCA, di proprietà della famiglia Agnelli, punta a ottenere un prestito da 6,5 miliardi di euro garantito dallo Stato Italiano, sfruttando la procedura prevista dal Decreto Liquidità.

Al di là dell’enorme mole di denaro di cui anche in quest’occasione potranno godere i più ricchi del nostro paese, a fronte delle solite briciole destinate invece a lavoratrici, disoccupate, lavoratori e disoccupati, non sarebbe il caso di chiedere che FCA riporti in Italia la propria sede legale, spostata in Olanda, e il domicilio fiscale, situato in Inghilterra? Non sarebbe il caso che, prima di accedere a una così larga garanzia da parte dello stato italiano, riprendesse anche a pagare le tasse in Italia?

Basta regali ai miliardari evasori!