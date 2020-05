Fornaro su Dl Rilancio, grande investimento per sanità pubblica

Il governo ha stanziato oltre tre miliardi, per modernizzare il nostro sistema sanitario e renderlo più forte di fronte alla sfida dei tempi nuovi. Un investimento straordinario per incrementare il numero di posti in terapia intensiva e sub intensiva e per rafforzare la medicina territoriale in una prospettiva in cui dovrà avere un ruolo fondamentale la telemedicina.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Un nuovo sistema sanitario nazionale che chiuda con gli errori del passato e diventi asse portante di un’Italia moderna che abbia al centro il cittadino e la sua salute e la sanità come uno dei motori della crescita e della modernità, nel segno dell’uguaglianza.

