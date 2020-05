Corrotti: “Da Regione Lazio passo indietro su aiuti a Taxi e Ncc”

In una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio, si esprime sulla posizione della Regione Lazio in merito agli aiuti per Taxi e Ncc.

“Ho chiesto oggi di predisporre in commissione mobilità e trasporti un’audizione urgente con le rappresentanze sindacali per affrontare la drammatica fase emergenziale che il settore Taxi e Ncc sta attraversando e per capire quali siano le attività svolte e le azioni messe in campo per il sostegno e gli aiuti alla categoria.

Le azioni della Regione Lazio rivolte al settore sono rimaste ferme alle sole parole e la revoca dei fondi per facilitare la mobilità del personale medico e sanitario sul territorio regionale per l’intera durata del periodo di emergenza, utilizzando Taxi e Ncc, ne è la prova finale.

Serve un intervento concreto e urgente per non lasciare un intero settore in ginocchio!”