Anche per tutto il mese di maggio le persone senza fissa dimora resteranno in struttura anche il giorno. Le strutture dell’accoglienza invernale, che in genere svolgono attività serale e notturna, rafforzano il servizio, estendendo l’orario all’intera giornata per permettere agli ospiti di rimanere al loro interno in queste settimane di emergenza sanitaria.

Fino a tutto il mese di maggio l’Albergo popolare, che ospita 224 persone, la Foresteria Pertini e la struttura dell’Orologio, con 134 ospiti, consentiranno agli ospiti di rimanere in struttura h 24, riducendone così il rischio di contagio. Agli ospiti, oltre al posto letto, saranno garantiti pranzo e cena fredda.

L’allungamento del servizio, rinforzando la struttura organizzativa dei due gestori, Fondazione solidarietà Caritas e cooperativa Di Vittorio, è consentito grazie a un finanziamento della Fondazione CR Firenze che ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Comune di Firenze.