Scanzi: “Sono sempre molto divertito dai continui articoli che escono su di me…”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

Sono sempre molto divertito dai continui articoli che escono su di me. Anche sul mio privato, che è peraltro assai meno segreto di quel che si pensi: sono stato sposato, sono divorziato, ho avuto donne meravigliose (sempre molto più di me, e ci vuol poco). E ho una compagna straordinaria. So che deluderò molti, ma non solo non sono omosessuale ma neanche bisessuale: bensì banalmente eterosessuale. Se proprio a qualcuno interessano le mie perversioni, peraltro mai nascoste, sono maso-feticista. Adoro la donna “mistress”. E soprattutto sono di sinistra, che è proprio una perversione molto spinta.