“Gli eccessi di protagonismo di alcuni Presidenti di Regione non aiutano una corretta e progressiva attuazione della fase 2, come testimonia la sentenza del Tar che dà torto alla Presidente della Calabria Santelli in merito alla ordinanza di riapertura anticipata.

La gara a fare sempre il più uno con ordinanze regionali rispetto alle decisioni del Governo genera solo confusione tra i cittadini e gli operatori e rischia di aprire sterili e inutili conflitti istituzionali.

Fase 2 coordinata

Unità e responsabilità e non propaganda e particolarismi, dovrebbero essere gli assi portanti di una strategia per la fase 2 coordinata e guidata dal Governo, d’intesa con le regioni.

In troppi, infatti, si dimenticano che siamo ancora in emergenza sanitaria e bastano pochi errori per tornare a una pressione insostenibile sul sistema sanitario nazionale”.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.