Fornaro, dati Usa confermano giustezza scelte Italia

I dati della diffusione di Covid19 negli Stati Uniti e le posizioni ondivaghe dell’amministrazione Trump, confermano la giustezza delle scelte compiute in questi mesi dal Governo italiano per contrastare la pandemia. Il principio di precauzione che è stato alla base delle decisioni del Governo deve continuare a essere seguito anche nella fase 2, evitando fughe in avanti utili forse alla propaganda ma non certo alla salvaguardia della salute degli italiani. Nella fase 2 dovrà essere attentamente monitorata la progressione del Coronavirus sui diversi territori, per evitare un’onda di ritorno che avrebbe effetti drammatici sul nostro servizio sanitario e anche sulla ripresa economica.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Articolo 1 CS