Lucaselli: “Abbiamo perso in due mesi oltre 10 miliardi di pil”

Ylenja Lucaselli, deputata di FDI e componente della Commissione Bilancio della Camera, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla situazione economica

“Abbiamo perso in due mesi oltre 10 miliardi di pil e questi dati sono sconcertanti -ha affermato Lucaselli-. Avremo un aumento della disoccupazione dell’11,6%, una diminuzione degli stipendi al 7,6%, una flessione dell’economia interna e dell’export. Indubbiamente era necessario fare manovre molto forti, il problema è che manca il concreto.

Non ci è stato detto nel Def come andremo a recuperare questi soldi concretamente, perchè di lotta all’evasione, la spending review e la Green economy ne sentiamo parlare da decenni e non si sono mai fatti”.

Sull’inserimento di donne nella task force

“Io sono dell’idea che bisogna andare avanti per meriti. Bisogna iniziare a capire che chi vale deve andare avanti. Credo che la formazione e la competenza debbano avere un senso. Non è importante il genere, contano le competenze. Quello che mi rammarica è che questa task force sia guidata da Colao che da Londra dice cosa bisogna fare in Italia”.

Fonte Radio Cusano Campus