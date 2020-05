Padova, la riflessione del Sindaco su come affrontare la “Fase due” dell’emergenza

Da lunedì si apre una nuova fase nell’emergenza creata per il Coronavirus, una fase chiave per il futuro della città e di tutti noi.

A seguire alcune considerazioni del sindaco Sergio Giordani su questo passaggio e sulla responsabilità che ci coinvolge tutti a partire dalla prossima settimana.

“Siamo davanti a una grande sfida che poggia su tre pilastri: prudenza, buon senso e capacità rapida di adattamento. Ancora oggi le incognite sono molte, non conosciamo quale sarà il reale andamento del contagio, non possiamo sapere in che tempi interverranno elementi totalmente o drasticamente risolutivi, come nuove cure o un vaccino, non conosciamo quelle che saranno le reali ripercussioni che ci saranno sull’economia a ogni livello e dovremo capire nel vissuto quotidiano come le persone cambieranno in maniera collettiva i loro stili di vita dopo questo sconvolgimento.

Visione del domani

Nostro compito di amministratori, però, è dare un contributo di visione a quelle che pensiamo possano essere le misure necessarie per proteggere la popolazione, mantenendo buoni standard di benessere e qualità della vita, anche se questo significa immaginare il futuro sempre pronti a cambiare e adattare le strategie, passo dopo passo, sulla base di quanto andremo toccando con mano.

E’ uno sforzo di ripensamento collettivo immane, che ha bisogno della collaborazione della gente e del contributo di tutti.

Questo documento è una prima traccia aperta al confronto e agli spunti di tutte le energie della città.

In tanti campi abbiamo visto nuove idee figlie delle nuove condizioni, serve che questa “creatività concreta” si moltiplichi. Il futuro è una pagina da scrivere assieme e dove ciascuno può dare un grande contributo nei campi in cui ha maturato esperienze nate anche dal proprio vissuto, dalla propria professione e dai propri talenti.

Padova ce la farà se lavoreremo tutti assieme a queste nuove sfide, senza polemiche e con collaborazione.

Una cosa torno a chiedere a tutti i padovani, siate prudenti, seguite le regole, le misure igieniche, portate la mascherina; la Fase due è la fase in cui ogni singolo cittadino coi suoi comportamenti fa la differenza per sé e per gli altri”.