Fornaro: “Subito accordo con banche per anticipo Cig in deroga”

Ci sono troppi ritardi nell’iter autorizzativo per l’approvazione della cassa integrazione in deroga, che stanno lasciando senza reddito centinaia di migliaia di lavoratori. E’ urgente che si attivino accordi con l’Abi per l’anticipo da parte delle banche della cig in deroga, sul modello di quanto è stato realizzato in passato da molti enti locali.

Subito i soldi

I soldi ci sono e devono arrivare il prima possibile sui conti dei lavoratori in cassa integrazione in deroga: non c’è più tempo da perdere”.