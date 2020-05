Fiumicino, cosa si può fare e cosa no dal 4 maggio in poi

“A partire da lunedì 4 maggio riapriranno i principali parchi del Comune di Fiumicino, nel rispetto delle direttive del Governo e della Regione Lazio”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Per ora – spiega – apriranno solo i quattro più grandi: Villa Guglielmi a Fiumicino, Parco Tommaso Forti a Isola Sacra, Parco del Perugino a Parco Leonardo e la Pineta di Fregene. Via Prato Gelsi a Torrimpietra, da via Michele Rosi a Muracciole, sarà interdetta al traffico e resa area ciclopedonale e percorso salute. Le suddette aree verdi saranno monitorate dalle forze dell’ordine e potranno essere accessibili da un unico ingresso e solo a fini sportivi e per passeggiate di salute per adulti e bambini accompagnati. Le aree gioco dei più piccoli che si trovano al loro interno rimarranno interdette. Le persone dovranno comunque mantenere le distanze di sicurezza ed evitare assembramenti”.

Il 4 maggio ripartirà anche tutto il servizio di trasporto pubblico

“Il 4 maggio ripartirà anche tutto il servizio di trasporto pubblico locale – dichiara – così come era organizzato prima dell’emergenza sanitaria. Sarà dunque ripristinata la fermata presso la Stazione di Parco Leonardo. Tra le novità: il passaggio in via del Perugino della linea 9, il prolungamento della linea 4 fino al faro nei giorni feriali; il completo collegamento dei cimiteri, compreso quello di Palidoro, per cui è istituito il prolungamento della linea 13 che partirà dalla Stazione di Maccarese e seguirà i seguenti orari: dal lunedì al sabato 9.22 – 11.34 – 14.52 – 17.04, la domenica 9.10 – 11.40 – 15.30 – 16.50. Si seguiranno le nuove direttive previste dalla recente ordinanza regionale. In particolare: sarà sospesa la vendita diretta dei biglietti da parte dall’autista, sarà necessario salire sull’autobus premuniti del titolo di viaggio; è previsto dai 6 anni in su l’obbligo di indossare mascherine e guanti; vanno mantenute le distanze di sicurezza sia alla fermata che in salita e in discesa dal mezzo; vanno seguite le indicazioni sulle porte per salire e scendere; non avvicinarsi al conducente; non prendere i mezzi in presenza di sintomi influenzali”.

“Sarà pronta ai capolinea una vettura di scorta – continua il sindaco – che partirà in ogni momento e per quella linea che dovesse rivelare una utenza maggiore del possibile. Così l’autista che non potrà far salire i passeggeri in esubero avvertirà subito la navetta bis che coprirà le eventuali eccedenze. Il contapersone inserito sulla porta anteriore comunicherà con il display il quale segnalerà con la scritta completa appena si raggiungerà le persone indicate nell’ordinanza (il 50% della portata del mezzo)”.

Martedì 5 maggio riapriranno anche i cimiteri comunali

“Martedì 5 maggio – aggiunge il sindaco – riapriranno anche i cimiteri comunali di via Portuense, Santa Ninfa e Palidoro. Ho già scritto alla sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi per predisporre l’apertura in tempi brevi anche del cimitero di Maccarese, di sua competenza. Gli orari di apertura saranno quelli pre-ordinanza di chiusura: il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 8 alle 13 e 30 e dalle 15 alle 17. Si potrà accedere una persona alla volta, ad eccezione di chi necessita di accompagnamento, e in ogni caso andranno mantenute le distanze di sicurezza tra le persone. All’ingresso saranno distribuite mascherine, da indossare obbligatoriamente, e guanti”.

“Rimarranno invece interdette, almeno fino al 18 maggio – prosegue – tutte le spiagge del Comune di Fiumicino”.

“Ovviamente – conclude Montino – per la frequentazione dei parchi e dei cimiteri e per l’utilizzo dei mezzi pubblici andranno seguite scrupolosamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione del contagio stabilite dal Governo e dalla Regione Lazio”.