Fornaro, la Fase 2 impone unità politica e istituzionale

La ripartenza progressiva per imprese e cittadini presenta difficoltà assolutamente inedite e dovrebbe imporre a tutti, e a tutti livelli, il massimo grado di responsabilità. Nell’interesse dell’Italia, la fase 2 deve essere gestita dal Governo in una cornice di unità politica e istituzionale, nel rispetto dei diversi ruoli di maggioranza e opposizione e di una corretta dialettica istituzionale.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro

Di tutto l’Italia ha bisogno in questo momento meno che di trame politiche sotterranee e di scontri tra il Governo e le regioni. Unità e responsabilità sono le chiavi per una ripartenza rispettosa, innanzitutto, dei sacrifici fatti da cittadini e imprese in queste lunghe settimane di lockdown.

Articolo 1 CS