Conte, ristrutturare, riconvertire, riequilibrare, tre R per rilancio Paese

Lo Stato si faccia imprenditore per ridurre le diseguaglianze tra ricchi e poveri, tra il centro e le periferie, e tra Nord e Sud. Questo l’obiettivo di un nuovo progetto per l’Italia: non il bilancio del prossimo anno o dei prossimi tre ma il futuro del Paese. Ora è il momento di delineare un progetto Italia su tre direttrici, tre “r”: ristrutturare, riconvertire e riequilibrare. Ristrutturare il sistema produttivo, orientandolo verso i parametri dell’economia sostenibile, ristrutturare l’organizzazione dello Stato riformando la pubblica amministrazione, le regioni, la sanità, riequilibrare il Mezzogiorno.

Lo ha detto Federico Conte, deputato di LeU, intervento alla Camera nella discussione generale sul Documento economico finanziario

Il governo – ha continuato il parlamentare – ha affrontato in maniera adeguata l’emergenza Coronavirus e ha avviato una interpretazione evolutiva dei trattati europei. L’obiettivo è l’Italia Mediterranea, per costruire un’Europa Mediterranea, con il Mezzogiorno che da parte meno sviluppata, diventi una opportunità per il Paese. L’Italia è sempre risorta dalle sue crisi economiche investendo al Sud, come è avvenuto nel dopoguerra con la Cassa per il mezzogiorno, e dopo la crisi degli anni ’70” con l’intervento straordinario, conclude Conte.

Articolo 1 CS