Potere al Popolo: un 25 aprile diverso dal solito

Quest’anno la Festa della Liberazione è stata una giornata diversa dal solito: a causa dell’epidemia non abbiamo potuto riempire come ogni anno le piazze e le nostre Case del Popolo, non ci siamo incontrati nei cortei cittadini e nelle feste che di solito seguono.

Nonostante tutto, però, la comunità di Potere Al Popolo oggi si è attivata in tutta Italia per festeggiare insieme, anche se fisicamente distanti, questa bellissima giornata, per ribadire che il 25 aprile non è per noi soltanto una data, ma un impegno quotidiano!

Abbiamo provato a selezionare un po’ di foto che ci sono arrivate dalle più disparate parti d’Italia, alcune le abbiamo già pubblicate durante la giornata, molte altre ci saranno sicuramente sfuggite, ma ci tenevamo a raccontarvi con i volti delle nostre attiviste e dei nostri attivisti questo 25 aprile (pubblicate le cvostre nei commenti!)

Chi da casa, chi dalle targhe, i luoghi, i ceppi che ricordano partigiane e partigiani nelle proprie città, chi dal proprio posto di lavoro, tutte e tutti abbiamo voluto dire:

25 APRILE 2020, LIBERIAMOCI da fascismo, abusi di polizia, da chi mette i profitti davanti alle vite!

Anche quest’anno, insomma, abbiamo celebrato con ogni mezzo possibile la giornata della Resistenza e della Liberazione, senza fare sconti né alla retorica dell’unità nazionale né a chi pensa che le vite delle persone siano sempre un accettabile costo da pagare nel nome del loro profitto.

Viva la Resistenza, Viva la lotta partigiana!