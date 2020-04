Potere al Popolo, da Taranto arriva un’altra storia di soprusi di aziende contro lavoratrici e lavoratori

Questa volta l’azienda in questione è la Arcelor Mittal, capace di licenziare un suo dipendente per aver pubblicato sulla propria bacheca Facebook un post in cui denunciava la mancata distribuzione di DPI sul suo posto di lavoro. L’azienda ha motivato il licenziamento con il venir meno del rapporto di fiducia tra proprietà e dipendente, come se appunto tale rapporto, e quindi la possibilità di lavorare in quell’azienda, fosse fondato sul silenzio da parte dei dipendenti sulle condizioni di lavoro e il rispetto delle misure per la tutela della salute.

Operai vessati

Non solo gli operai, insomma, non possono pretendere il rispetto delle norme in vigore per la tutela della loro salute e della salute pubblica, ma non possono nemmeno dire che queste non siano rispettate… Nel frattempo, inoltre, chi è che controlla che tali norme vengano rispettate? Invece di accanirsi su chi va a correre o fa una passeggiata, inseguiti addirittura con droni ed elicotteri, non sarebbe opportuno verificare che le aziende rimaste in attività rispettino le norme previste? Cosa succederà con la riapertura totale delle prossime settimane?

Bisogna subito assicurarsi che la salute delle lavoratrici e dei lavoratori venga tutelata, basta fare profitto sulle nostre spalle!