Fornaro, in prossimo Dl reddito emergenza, nessuno indietro

Non si possono commettere sbagli. La ripartenza della Fase 2 deve essere guidata dal Governo, evitando particolarismi e pericolose fughe in avanti di settori e territori. Accanto alla ripresa graduale delle attività produttive e commerciali, deve esserci però anche una ripresa sociale. Il prossimo decreto economico, dovrà contenere un reddito di emergenza che consenta a tutti di sentirsi protetti dallo Stato in questa emergenza, non lasciando indietro nessuno. Solo insieme, uniti e solidali, si può ripartire per affrontare una delle più difficili crisi economiche dal secondo dopoguerra.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.