Barillari: “Lazio: vaccino antinfluenzale obbligatorio? Mi sono stupito”

Davide Barillari, consigliere del M5S in Regione Lazio, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Nel Lazio da settembre obbligo vaccino antinfluenzale e pneumococco per over 65

“Mi sono stupito perchè sembra stiano sfruttando il panico collettivo che c’è per l’emergenza per far passare atti straordinari, senza alcun confronto pubblico con il mondo scientifico anche indipendente. E’ una delibera ingiustificata,ho chiesto quali sono i dati, i costi, se ci guadagna una casa farmaceutica, se ci sono conflitti d’interesse”.

Sulla sua permanenza nel M5S

“Sono ancora nel limbo, in attesa di capire se rimarrò ancora del Movimento oppure no. Tante battaglie il M5S le ha dimenticate, come quella contro l’obbligo vaccinale”.

Sulla gestione dell’emergenza Coronavirus

“Sono stati fatti molti errori, non c’è un piano pandemico, è mancato un coordinamento. Non siamo stati in grado di gestire l’isolamento. Abbiamo chiuso l’Italia in maniera esagerata quando alcune regioni non avevano neanche dei casi. I danni economici in alcune regioni saranno più gravi dei danni sanitari”.

Fonte Radio Cusano Campus