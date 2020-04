Giorgio Mulè, deputato e portavoce di Forza Italia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sulla task force per le riaperture

“Questa task force mi ricorda i pezzi di marmo che si mettevano sulle statue per coprire le vergogne esposte -ha affermato Mulè-. A me pare che tutte queste task force servano per coprire l’incapacità di decidere di questo governo, a cui manca il coraggio di assumersi la responsabilità delle decisioni. Tra l’altro in questa task force non c’è un esperto di turismo, che è il settore più colpito da questa emergenza.

Ho l’impressione che essendo questi al governo, fissati con l’umiliare chi produce reddito, decideranno che soltanto una fascia di reddito potrà usufruire delle detrazioni per andare in vacanza in Italia. Sono terrorizzato. Ancora siamo alle prese con 5-6 modelli di autocertificazione, siamo ancora alle prese con le mascherine, ora che mancano due settimane alla riapertura ancora non si sa come si deve organizzare una bottega di un artigiano per ricominciare a lavorare.

Se tu decidi di non decidere hai condannato questo Paese alla morte produttiva. Significa che non hanno idea di quello che sta accadendo. Noi al 17 di aprile festeggiamo che l’Inps ha dato i primi 600 euro che dovevano arrivare a marzo. E i 600 euro che arriveranno a maggio a cosa serviranno se non a pagare due bollette del telefono e del gas? Prima che il governo pensasse di essere infallibile, abbiamo avuto 7-8 incontri con il governo e a ogni incontro abbiamo messo sul tavolo tante proposte, tra cui la richiesta di 100 miliardi di sforamento perchè con meno di quella cifra non si riesce a fare nulla.

Ovviamente non l’hanno fatto. Questa gente non sta sul pianeta Terra. Il primo giorno che riaprono i negozi, i proprietari riceveranno lo sfratto per morosità perchè non hanno i soldi per pagare l’affitto”.

Sul Mes

“Chi accusa FI di voler accedere al Mes per svendere l’Italia dice una solenne fesseria. Il Mes non è la condizione per accedere agli aiuti dell’Europa. Noi diciamo che siccome questo Mes è fatto di decine di miliardi, noi diciamo: usiamo questi 34 miliardi solo se non ci sono condizioni. Se invece c’è qualche condizione, allora il Mes non si deve usare. Il governo ha una voragine al suo interno, perchè il M5S dice mai al Mes e PD e Italia viva dicono sì al Mes.

Nel centrodestra Lega e FDI dicono no al Mes, noi stiamo cercando di spiegare ai nostri alleati che noi diciamo sì a un meccanismo che permette all’Italia di accedere anche a 34 miliardi se non ci sono condizioni. Lega e FDI invece dicono che anche il solito fatto di accedere al Mes ci farebbe passare come deboli.

Il nostro ondeggiante premier per una volta ha indovinato perchè, dopo aver detto mai al Mes, il giorno successivo ha detto: valutiamo questo Mes come va a finire. Finirà che il 23 aprile il Mes sarà riscritto senza condizioni, non si chiamerà più Mes e il M5S lo accetterà”.

Sulle polemiche governo-Lombardia

“Sono polemiche che fanno male e disorientano i cittadini, dando l’immagine di un Paese che non sa unirsi neanche in questo momento. Sto vedendo che la cronaca giudiziaria prende il sopravvento anche sull’emergenza sanitaria e i decessi. Che oggi i principali media catalizzino l’interesse del popolo sulle inchieste giudiziarie lo trovo un’offesa all’informazione”.

Fonte Radio Cusano Campus