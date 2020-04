Firenze, terminata la distribuzione delle mascherine ai residenti

Le persone che non le hanno ricevute possono richiederle attraverso un form on line

È in fase conclusiva la consegna porta a porta delle mascherine protettive ai residenti del Comune di Firenze. Si tratta di circa 741 mila mascherine per oltre 189 mila famiglie.

Può ora partire la distribuzione ai residenti che non stati raggiunti e a quanti sono domiciliati a Firenze. Alla casella di posta elettronica del Comune, indicata nelle istruzioni lasciate nella cassetta delle lettere dei residenti che non sono stati trovati, sono già arrivate 2 mila richieste, che verranno evase.

Chi non avesse ancora ricevuto o richiesto le mascherine, può farlo compilando il form.