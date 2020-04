Conte, chiede che nella task force di Colao venga inserito un esperto per il Sud

Vanno previsti interventi straordinari finanziati dall’Europa per riequilibrare il Paese, prosegue Conte. Una spesa in conto capitale pluriennale, svincolata dalle leggi di Bilancio che si approvano ogni anno. Il Mezzogiorno rischia di pagare il prezzo più alto nell’emergenza economica legata al Coronavirus. Il Sud, infatti, avrà una maggiore debolezza rispetto al Centro-Nord nella fase della ripresa, perché sconta la precedente crisi mai del tutto superata. Il rischio di default, secondo un recente rapporto Svimez, è maggiore per le medie e grandi imprese del Mezzogiorno: sui dati di bilancio disponibili si stima una probabilità̀ di uscita dal mercato delle imprese meridionali quattro volte superiore rispetto a quelle del Centro-Nord. Al tavolo degli esperti deve esserci la nuova questione meridionale, che investe anche l’Europa, che deve aggiungere un sesto obiettivo strategico ai cinque indicati dalla Commissione: l’Italia mediterranea, conclude Conte.