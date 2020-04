Federico Fornaro: “Attacco Caparini inaccettabile, solidarietà al Tg1”

L’informazione deve svolgere sempre il suo ruolo di approfondimento e d’inchiesta, anche in una fase difficile e complessa come quella dell’emergenza Covid19 che stiamo vivendo.

L’attacco alla libera scelta editoriale del Tg1 lanciato dall’assessore regionale della Lombardia della Lega Caparini è quindi inaccettabile.

Esprimiamo solidarietà al direttore e alla redazione del Tg1 con l’invito a continuare a svolgere il loro ruolo di servizio pubblico, che significa ogni giorno essere a favore di una corretta informazione del cittadino e non a difesa di questo o quel partito di turno.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Articolo 1 CS