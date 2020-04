Campidoglio, al via oltre 2000 Buoni Spesa su app, da domani anche consegne ticket cartacei

Aumentano giorno dopo giorno i Buoni Spesa distribuiti tra i cittadini a Roma. Oggi il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale ha dato il via libera ad altri circa 1150 Buoni Spesa su app, che si aggiungono ai circa 1000 già autorizzati. Molte famiglie hanno già fatto la spesa con i ticket.

Distribuiti a partire già da domani

Questa mattina sono inoltre stati consegnati presso il Dipartimento i Buoni Spesa in formato cartaceo, che saranno distribuiti a partire già da domani su tutto il territorio cittadino grazie al contributo della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il Buono Spesa è un aiuto per singoli e famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica, causata dalla situazione di diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19. Il sostegno viene erogato tramite ticket per l’acquisto dei generi alimentari o di prima necessità.

Roma Capitale continuerà costantemente a dare il via a nuove erogazioni

Roma Capitale continuerà costantemente a dare il via a nuove erogazioni e consegne a domicilio, a singoli e famiglie in difficoltà, sulla base delle domande lavorate dai Municipi che inviano gli aggiornamenti a cadenza giornaliera al Dipartimento capitolino.

“Il sistema che abbiamo scelto è rapido e funziona. In un momento così delicato era necessario garantire la massima velocità possibile sia nella richiesta che nella consegna dei buoni. Lo abbiamo fatto grazie a un sistema di presentazione delle domande semplice e immediato e coinvolgendo anche edicole, parrocchie e associazioni del Terzo Settore e del Volontariato. Ringrazio ogni singola persona che ha contribuito e continuerà a lavorare con noi per contribuire ad aiutare i concittadini più in difficoltà. Siamo una Comunità”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Aver avviato la procedura in tempi così rapidi è un risultato di cui siamo particolarmente orgogliosi. Purtroppo in questi giorni sono girate alcune fake news, che hanno avuto il solo effetto di generare timori ingiustificati tra i cittadini. Il sistema che abbiamo scelto funziona e la velocità con cui stiamo agendo lo dimostra. Continuiamo a lavorare ogni singolo giorno per offrire sempre più servizi e sostegno ai singoli e alle famiglie che, in questo momento delicato per tutti, stanno affrontando difficoltà maggiori”, dichiara l’assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.